Una truffa di dimensioni colossali quella in cui sono andati a trovarsi oltre 19.000 risparmiatori, che nel quinquennio 2012-2016 avevano deciso di investire del denaro attraverso le proprie banche.

Cinque sono gli istituti bancari coinvolti, e a sentirne i nomi la vicenda acquisisce una drammaticità ben più forte: Unicredit, Intesa Sanpaolo, Monte dei Paschi, Banca Aletti e Banco BPM sono ad oggi indagati per aver raggirato i propri clienti.

Le banche hanno fatto da spalla ad un’iniziativa partita da due società di rivendita dei diamanti, la DPI di Roma (Diamond Private Investment) e la IDB di Milano (Intermarket Diamond Business), ora entrambe in fallimento. La proposta è nata da un’iniziale collaborazione per far pubblicità a questo tipo di investimento, pertanto le due aziende avevano richiesto alle banche in questione di poter porre del materiale pubblicitario all’interno delle proprie filiali.

Da qui l’inizio dell’incubo per molti risparmiatori: affidandosi ai propri consulenti di fiducia, e vedendo i dati riportati sull’andamento del mercato dei diamanti, i clienti hanno deciso di investire in questo business, rivelatosi poi fallimentare.

Unicredit, BPM e Sanpaolo sotto accusa: truffati oltre 19.000 clienti

Gli indici mostrati ai clienti, però, corrispondevano al falso. Rispetto alle prospettive iniziali, di interessi oltre ogni titolo di Stato, in realtà il guadagno era di molto inferiore. Questo dipendeva dal fatto che per convincere i piccoli risparmiatori ad investire erano stati mostrati loro dei dati enormemente gonfiati, convincendo i clienti della bontà dell’investimento.

Inoltre, su ogni acquisto di diamanti completato, le stesse banche guadagnavano cifre ragguardevoli, andando a rimpolpare abbondantemente i bilanci delle società di credito.

Attualmente sono ancora in corso i processi che porteranno alle sentenze definitive. Non possiamo che augurare a tutti i clienti truffati che la giustizia faccia il suo corso, nel più breve tempo possibile.