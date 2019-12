L’operatore virtuale Tiscali Mobile ha recentemente lanciato delle nuove offerte con velocità 4G Full fino a 150 Mbps, di cui abbiamo parlato qualche giorno fa. Da poco ha lanciato anche la nuova Tiscali Smart 200, solamente in alcuni negozi che hanno aderito all’iniziativa.

Oltre alle nuove offerte, che permettono di navigare a 150 Mbps, oggi vi presentiamo la nuova Tiscali Smart, dedicata a nuovi clienti che decidono di cambiare operatore e ai già clienti. Scopriamo qualche dettaglio.

Tiscali Mobile presenta l’offerta Tiscali Smart 200

L’offerta Tiscali Smart 200 offre minuti illimitati verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 200 GB di traffico internet al mese in velocità 4G. Il costo di attivazione è gratuito invece che di 20 euro per tutti i nuovi clienti. Il costo della SIM è invece di 10 euro, mentre il cambio tariffario per i già clienti ha un costo di 9 euro più l’eventuale sostituzione della SIM che costa 8 euro.

Anche questa nuova offerta permette di navigare in 4G Full fino a 150 Mbps su rete Tim. Al superamento della soglia dati inclusa nell’offerta, l’operatore applicherà la tariffa extrasoglia di 30 centesimi di euro per ogni singolo MB consumato. In ogni caso, il cliente riceverà un SMS da parte dell’operatore una volta raggiunto l’80 ed il 100% del traffico incluso. Manca ancora il pezzo forte, il prezzo. No non ci siamo dimenticati, pensate che tutta l’offerta, compresi i 200 GB di traffico internet, costa solamente 29.99 euro al mese.

Il piano tariffario base attivato a tutti i nuovi clienti è Tiscali 16, che prevede chiamate nazionali a 16 centesimi di euro al minuto senza scatto alla risposta e con tariffazione ad effettivi secondi di conversazione. Anche il costo di ogni singolo SMS è pari a 16 centesimi di euro. Il cliente potrà in qualsiasi momento attivare il servizio di Ricarica Automatica su carta di credito e PayPal. Per maggiori informazioni o per scoprire tutte le altre offerte, visitate il sito ufficiale dell’operatore.