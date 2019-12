Elon Musk, lo sappiamo, può essere tranquillamente definito come l’ultimo genio, a volte un pò ribelle, del decennio. Entusiasmo dell’innovazione, corre pericoli, non ha paura di sbagliare ma sopratutto di essere il migliore nel suo campo.

Tesla: in arrivo forse il primo smartphone di Elon Musk

Anche qui prima o poi doveva arrivare. Elon Musk, tra macchine futuristica, bolidi bellissimi e missioni nello spazio, non sta perdendo, forse, occasione di dimostrare di essere il migliore anche nel campo della telefonia.

Infatti sarebbe in arrivo, data ancora non disponibile, il primo smartphone targato Tesla, nome che è di facile associazione con la bellissima auto elettrica che costa quel che vale. Elon, alla sicurezza ci tiene, tanto da distruggere letteralmente, i suoi telefoni dopo un tot di tempo per motivi legati alla sua incolumità e alla privacy.

Nulla di certo, ma molte immagini stanno girando in queste ore in internet su design di un probabile telefono targato Tesla, di cui Elon Musk dovrebbe andrei molto fiero, nel caso in cui si realizzasse.

Informazioni quasi allo 0 assoluto, ma se fosse, Elon si piazzerebbe come il self made dell’anno, il quale è riuscito, a configurare nella persona singola di se stesso, e dopo nel brand di società varie, come il competilo di eccellenza che sta remando contro a Nasa con SpaceX e nel mondo dell’elettrico, come ben sappiamo con Tesla.

Quindi manteniamo gli animi calmi, sono solo dicerie al momento, finché il buon Elon non ci coglierà di sorpresa con un evento che manderebbe tutti su di giri.