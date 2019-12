Bancomat e carte di credito addio con il chip sotto pelle

Sebbene questo sistema sollevi numerose questioni di natura legale e di privacy, gli svedesi sembra siano contenti di usufruire di questo chip controllabile con facilità tramite un’applicazione sullo smartphone.

Tecnicamente il chip è di tipo RFID, ovvero Radio Frequency IDentification, e contiene le informazioni personali del proprietario dell’impianto al fine di identificarlo in caso di necessità. Chi ne porta uno su di sé non ha bisogno di girare con i documenti di riconoscimento, poiché questi strumenti emettono radiofrequenze in grado di essere decodificate da altri dispositivi.

A Stoccolma potreste dunque entrare in ufficio o in qualsiasi altro luogo senza avere bisogno di chiavi, così come possono prendere i mezzi senza biglietto.