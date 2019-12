Non c’è modo migliore per trovare nuova musica che ottenere consigli da qualcuno con cui condividi i tuoi gusti musicali. Spotify ne sta approfittando testando una nuova funzione chiamata Tastebuds. Essa ti consente di vedere ciò che i tuoi amici hanno ascoltato e scoprire nuova musica attraverso loro.

Infatti, vedrai le loro canzoni preferite in evidenza e pronte per essere ascoltate. La funzione è stata scoperta dalla ricercatrice di app Jane Manchun Wong, che ha una storia di rivelazione di informazioni accurate alle spalle sulle funzionalità imminenti nelle app. Ha trovato la pagina Tastebuds attualmente inattiva sull’app Web Spotify, il che consiglia che la funzione arriverà a breve.

Spotify rilascia una nuova funzione per la sua piattaforma

La piattaforma di streaming descrive Tastebuds come uno strumento per “scoprire la musica attraverso gli amici di cui ti fidi.” Wong ha rivelato più dettagli su come sarà possibile utilizzare la funzione a TechCrunch, descrivendo come gli utenti possono fare clic sull’icona della penna per cercare le persone che seguono, vedere le loro abitudini di ascolto e ascoltare i brani preferiti.

Spotify è, in particolare, a corto di funzionalità social, anche dopo aver acquisito la piattaforma di messaggistica vocale Cord Project e l’app di musica Soundwave nel 2016. Ha una funzione per la creazione di playlist collaborative e un’opzione per visualizzare le attività di profilo pubblico tramite Friend Actvitiy.

La maggior parte delle raccomandazioni di Spotify sono generate algoritmicamente. Cio significa che Tastebuds segna una nuova direzione per il servizio utilizzando la scoperta della musica tra amici.