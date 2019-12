Ci sono voluti decenni, ma alla fine i giocatori sono aumentati. O almeno è quello che sembrano pensare innumerevoli aziende, data la mera quantità di nuove versioni “amiche dei giocatori”. Hai mobili da gioco IKEA , tattiche di reclutamento dell’esercito a marchio eSports e, naturalmente, una scorta infinita di accessori hardware che si illuminano in tutti i colori al neon aspri dell’arcobaleno dei gamers.

E ora abbiamo anche le scarpe da gamers. Dai un’occhiata a questo trailer di Active Gaming Footwear di Puma.

Puma: in cosa consiste questo nuovo tipo di calzature

Cosa diavolo sono le calzature da gioco attive?

Sono delle calzature di colore nero fatte apposta per i giocatori che vogliono servirsi di una scarpa (o calzino, se vogliamo) comoda nel momento in cui stanno giocando, il quale potrebbe diventare estremamente stressante per alcuni. Pensata per stare all’interno e “in-arena” (ovvero durante qualche importante torneo).

Sembra una calza spessa ma si direbbe che ha abbastanza protezione sotto i piedi per camminare fuori come una scarpa. C’è anche uno strato appiccicoso sul fondo che blocca tutto. E, ad essere sinceri, questo è probabilmente il miglior mix di comfort e durata per i tornei di sport, eventi che mescolano goffamente le sessioni di seduta estese di gioco.

Quindi dai un’occhiata alle calzature Active Gaming di Puma. Costano circa 100 dollari nel Regno Unito e in Australia, le uniche regioni disponibili. Anche se potrebbero sembrare delle scarpe apparentemente inutili, c’è già qualcuno che le sta aspettando per poi mettersi a giocare davanti alle proprie consolle.