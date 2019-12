Se avete un profilo cool su Instagram ma non sapete come attirare un numero spropositato di follower allora potreste seguire questi 5 piccoli trucchi. Forse lo fate solo per vantarvi con i vostri amici, o magari avete davvero bisogno di un po’ più di autostima. Altri ripongono le loro speranze di sfondare n questo social network, pertanto iniziamo subito con la nostra ricetta.

Instagram: svelati 5 trucchi per aumentare i follower

Come utilizzare gli hashtag, quegli sconosciuti

La base di un buon post su Instagram, come su Twitter, è la corretta gestione degli hashtag, altrimenti non riceverete abbastanza like e non aumenteranno i follower.

Che sia un testo o l’aggiunta di una foto, gli hashtag vanno messi nella casella di didascalia digitando il simbolo # seguito da una parola che descriva al meglio ciò che intendi. Sebbene tante persone ritengano di essere al top mettendo 500 hashtag nei loro post, al contrario Instagram gradisce che mettiate solo quelli appropriati altrimenti sarete bollati come spammer.

Quindi, quando postate qualcosa potete anche cercare sul web la lista dei tag più popolari da mettere, ma vi garantiamo che sarete solo un profilo dei tanti che lo fanno. Hashtag a parte, meglio interagire con un commento o like a post o foto inerenti ciò che hai pubblicato nel tuo profilo.

Ciò che scrivi nei post ha un valore

Se anche siete instagrammer provetti, non dovete però dimenticare che pubblicare contenuti unici è il miglior modo per accaparrarsi follower. Insomma bisogna spendersi sul proprio profilo per apparire unici, originali, dotati di uno stile o una dialettica che vi farà amare dai follower. Meglio pubblicare un post o una foto a settimana con un senso compiuto piuttosto che 5 post al giorno senza alcuno storytelling.

L’interazione conta, d’altronde è un social network

Nessuno di noi è un’isola e stare racchiusi nel proprio bozzolo postando foto o cose senza dare un seguito agli altri profili non accrescerà la vostra cerchia. Seguite, commentate e mettete dei like e per magia il vostro traffico aumenterà.

Laddove non ci arrivate esiste qualcuno che può aiutarvi

Se non sapete dove mettere le mani non preoccupatevi, perché sul web esistono diverse guide scritte da esperti del settore che potranno facilitarvi il compito su Instagram.

Affidare il proprio account a terzi

Sembra assurdo ma, se volete far crescere i follower del vostro profilo, potete affidarvi agli esperti, e tra questi troverete chi ha gestito profili di VIP internazionali, Influencer, brand e soprattutto persone comuni come voi.