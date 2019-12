Molte persone che hanno trascorso del tempo su Instagram, ultimamente, in realtà non passano attraverso il feed di notizie principale. Gli utenti trascorrono effettivamente più tempo sulle storie di Instagram e la società introduce di continuo nuove funzionalità. L’ultima novità che stanno introducendo è quella di portare un’opzione di layout in Storie in modo da poter creare più facilmente i collage di foto.

Se hai utilizzato l’app Layout autonoma ma collegata a Instagram, allora conoscerai questa funzione di creazione di collage. Questa volta, sarai in grado di creare collage direttamente dal tuo account Instagram. Vedrai la nuova funzione tra Boomerang e Superzoom quando utilizzerai Storie nell’app Instagram. Potrai scegliere tra diversi layout a partire da due immagini fino a un massimo di sei immagini nella griglia. La maggior parte dei layout disponibili sono disponibili anche nell’app Layout.

Instagram Storie, la nuova funzione Layout è disponibile per tutti

In realtà, ci sono già state alcune app di editing di terze parti che hanno offerto questa funzione. Nelle Storie di Instagram puoi fare un collage manualmente copiando una foto da una galleria e incollandola in una casella di testo. Ora, però, non hai bisogno di altre app e non hai bisogno di scorciatoie in quanto puoi farlo direttamente da Instagram.

Le Storie di Instagram si sono arricchite recentemente di molte funzioni che gli utenti apprezzano, specialmente l’aggiunta della modalità Crea in cui le persone potevano creare contenuti divertenti, non solo con foto o video. Mentre alcuni direbbero che molte di queste funzioni sono copiate da Snapchat, TikTok, Tinder, ecc. agli utenti probabilmente non gli dispiaceranno finché si divertiranno a usare tutte queste cose.

La funzione Layout su Instagram Storie è già stata lanciata a livello globale, quindi controlla l’app e inizia a giocarci. Vediamo quali altri espedienti usciranno con Instagram in seguito.