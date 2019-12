Una nuova modalità di chat è in fase di arrivo in Italia. Sviluppata dal colosso di Mountain View, questa nuova possibilità di comunicazione tra gli utenti sfrutta i cari e vecchi SMS apportando a loro, però, nuove funzioni e soprattutto un nuovo aspetto. Applicazioni del calibro di WhatsApp e Telegram, quindi, inizieranno ad avere un nuovo rivale alla loro pari e che ha come punto di base la garanzia di essere un prodotto sviluppato, curato e gestito da Google.

SMS 2.0, multimediali e rinnovati: ecco come si presenta la nuova tecnologia di Google

Sfruttanti il nuovo standard RCS (Rich Communication Services), gli SMS 2.0 permettono ad ogni utente di effettuare operazioni già presenti da tempo su applicazioni varie riservate alla messaggistica istantanea. In particolar modo, grazie agli SMS 2.0 tutti gli utenti potranno iniziare ad inviare elementi aggiuntivi oltre al solito testo; tra questi rientrano foto, video, gif, file, documenti in generale.

per poter utilizzare questa nuova funzione, però, sarà necessario installare sul proprio smartphone l’apposita applicazione ideata da Google. Denominata “Messaggi” essa è attualmente disponibile per i soli dispositivi Android, ma presto approderà anche sugli Store dedicati agli iPhone. in ogni caso, prima di procedere con il download che in ogni caso è gratuito, vi consigliamo di controllare se questa è già installata sul vostro smartphone visto che molti dispositivi la contano come app predefinita per l’invio dei semplici sms.

Concludiamo informando i nostri lettori che per iniziare ad utilizzare questa nuova modalità di chat sarà necessario attendere il lascia passare dei gestori telefonici a Google.