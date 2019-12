A partire dal prossimo anno il nostro paese verrà invaso da molteplici innovazioni tecnologiche che semplificheranno estremamente la vita di centinaia di migliaia di Italiani. Tre le tecnologie maggiormente attese, dunque, non si può non citare il 5G, il nuovo standard di rete ultra veloce che ci permetterà di accedere per la prima volta ad un mondo tecnologico completamente nuovo.

Grazie all’arrivo della nuova rete ultra veloce, infatti, ogni Italiano potrà finalmente approcciarsi per la prima volta a diverse nuove tecnologie interessanti come ad esempio l’Internet of Things e la tanto attesa intelligenza artificiale.

Come c’era da aspettarsi, però, la situazione non sarà tutta rosa e fiori. Il 5G, infatti, creerà non pochi conflitti all’interno del nostro paese tant’è che, già dal prossimo anno, quest’ultimo costringerà gli Italiani ad affrontare un nuovo cambio di Digitale Terrestre. È infatti in arrivo un nuovo standard televisivo denominato DVBT2 a cui tutti i cittadini della nostra penisola dovranno adattarsi se vorranno continuare ad usufruire dei canali televisivi Rai e Mediaset. Scopriamo di seguito a maggiori dettagli e cosa ci aspetta.

DVBT2 in arrivo: ecco cosa cambia dal prossimo anno

Per permettere il funzionamento del 5G, dunque, l’attuale digitale terrestre ha dovuto cedere le sue frequenze agli operatori telefonici Nazionali. Dal prossimo anno, quindi, tutti gli Italiani inizieranno ad affrontare un nuovo cambio di digitale terrestre che li porterà ad adottare il nuovo standard DVB T2.

Molto presto, quindi, saranno queste due le possibili situazioni in cui si ritroveranno gli italiani: