Il diesel batte l’elettrico per quanto riguarda l’inquinamento generale e le emissioni di CO2, l’affermazione potrebbe apparire inizialmente come pura utopia, ma se correttamente contestualizzata vi permetterà a tutti gli effetti di capire il fondamentale punto di vista.

Sia chiaro, il futuro dell’automobile molto probabilmente sarà l’elettrico, la tendenza sta testimoniando una certa volontà verso un mondo più green ed eco-friendly, anche se è importante comunque apportare alcune modifiche ai metodi di produzione e smaltimento delle batterie.

Secondo uno studio, infatti, le aziende che si occupano di queste pratiche inquinerebbero di più (a causa dell’utilizzo del carbon fossile come fonte principale di sostentamento) rispetto ad un motore diesel di ultima generazione. Ciò non deve essere confuso con le emissioni del motore elettrico, coloro che inquinano stanno a monte e sono proprio le società incaricate della produzione delle batterie e del corretto smaltimento (senza ipotizzare di smaltirle non correttamente).

Diesel contro elettrico: il futuro sarà comunque elettrico

Ciò che dobbiamo fare è cambiare l’ecosistema, perché sicuramente per il nostro pianeta sarà salutare l’elettrico, ma fino a quando alla base non si apporteranno delle modifiche, non sarà l’utilizzo di un’auto a zero emissioni a risolvere una situazione che sta lentamente sprofondando.

I limiti di motorizzazioni di questo tipo sono notevoli ed innegabili, alcuni hanno lanciato la provocazioni di macchine ad idrogeno con tempi di carica drasticamente ridotti e capacità chilometriche decisamente migliorate. Ora non ci resta che attendere di vedere cosa penseranno i “grandi” della Terra, nella speranza che vengano prese decisioni davvero per il bene di tutti, e non solo di alcuni.