La compagnia aerospaziale Blue Origin di Jeff Bezos ha stretto una partnership con Charitybuzz per offrire a un fortunato offerente l ‘”opportunità irripetibile” di inviare un oggetto speciale in orbita.

L’oggetto verrà lanciato a bordo della navetta spaziale Blue Origin New Shepard e trascorrerà 11 minuti in volo prima di tornare sulla Terra e tornare da te via posta.

Con poco più di un giorno rimanente per fare un’offerta, dovrai raccogliere ogni centesimo del resto libero nel tentativo di superare l’attuale entrata di 8.290 dollari. La prossima offerta minima è di 8.790 dollari.

(Considerando che il valore stimato dell’invio di un articolo materiale nello spazio è di ben 25.000 dollari, 9.000 dollari è in realtà un prezzo abbastanza ragionevole.)

Una vittoria d’asta arriva con alcuni avvertimenti, però.

Blue Origin: le condizioni per partecipare a questa speciale asta

Il vincitore, secondo Charitybuzz, deve firmare un accordo di non divulgazione per partecipare; assicurarsi che il loro carico utile non pesa più di 1,1 libbre, aderisca alle limitazioni di Blue Origin (nessun rischio, ecc.) e possa adattarsi all’interno di una scatola da 4 per 4 per 8 pollici; e pagare per averlo spedito in Texas almeno due settimane prima del volo previsto.

Se il loro pacchetto non arriva in tempo al sito di lancio, la persona perde la sua opportunità e sarà soggetta a una commissione di “riprogrammazione” del 25%.

Al vincitore verrà inoltre richiesto di firmare un contratto con SPACE su Ryder Farm, un programma di residenza senza scopo di lucro con sede a New York e una fattoria biologica.

Blue Origin ha recentemente completato un volo di prova da record del suo veicolo spaziale suborbitale New Shepard.