Da un paio d’anni, Apple utilizza gli abbonamenti come un modo per sostenere le entrate di fronte al rallentamento della crescita di iPhone. Quest’anno la società ha introdotto nuovi servizi in abbonamento, con Apple TV +, Apple News + e Apple Arcade che si sono uniti alla suite di servizi di abbonamento della società che già includeva Apple Music, AppleCare e iCloud.

Poiché questo è un servizio relativamente nuovo per l’azienda , Apple sta ancora testando approcci diversi. L’ultima di queste è l’introduzione di un abbonamento annuale scontato ad Apple Arcade al prezzo di € 49,99. L’opzione ti permette di risparmiare circa € 10 rispetto ai € 4.99 dell’abbonamento mensile introdotto a settembre.

Apple Arcade è uno dei servizi più utilizzati su iPhone e iPad

Apple Arcade offre agli abbonati l’accesso, in stile Netflix, a circa un centinaio di giochi su iPhone, iPad, Mac e Apple TV. Mentre molti giochi sono rimasti nell’ombra e non hanno avuto un grande impatto pubblico, alcuni come Sayonara Wild Hearts, Grindstone, What the Golf? e Where Cards Fall hanno ricevuto ottime recensioni da consumatori e critici.

Arcade è il culmine di uno sforzo che Apple ha compiuto negli ultimi due anni per migliorare i giochi nell’App Store per i dispositivi dell’azienda. Apple ha iniziato a curare l’App Store con iOS 12, ma Apple Arcade è arrivata con iOS 13 a settembre per rendere ancora più interessante, per i consumatori, trovare e giocare giochi mobile di alta qualità.

Apple ha anche sperimentato un servizio per gli studenti che si abbonano ad Apple Music per integrare nell’abbonamento l’accesso ad Apple TV + e offrendo un abbonamento mensile AppleCare + a rinnovo indefinito in alternativa ai suoi pacchetti AppleCare di due e tre anni precedentemente offerti.