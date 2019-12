Amazon Prime Video è uno tra i migliori servizi di streaming video. Il servizio offre un vasto catalogo di film e programmi TV, produce contenuti originali di successo ed ha alcune utili funzioni.

Amazon continua a migliorare l’app con nuove funzionalità e,in precedenza, abbiamo visto un paio di tali funzionalità in arrivo. Tra questi c’erano la funzione di download intelligente, simile a Netflix, e una nuova funzionalità Top Actors. Sebbene la funzione di download intelligenti non sia ancora attiva, Amazon ha ora iniziato a lanciare un nuovo aggiornamento con la funzione Top Actors e altro ancora.

Amazon Prime Video, l’aggiornamento è disponibile su Android e iOS

L’ultimo aggiornamento per Amazon Prime Video (v3.0.261.16341) è ora disponibile sul Play Store e porta la suddetta funzionalità Top Actors. La funzione consente agli utenti di seguire qualsiasi attore a loro scelta e ricevere notifiche ogni volta che l’attore recita in un nuovo programma TV o in un film aggiunto alla piattaforma. La funzione Top Actors viene visualizzata subito dopo aver aggiornato l’app Amazon Prime Video sul dispositivo e ti consente di selezionare i tuoi attori preferiti da un elenco.

L’ultimo aggiornamento porta anche un nuovo filtro “Free to Me”. Questo nuovo filtro si presenta come un interruttore nella parte superiore della pagina principale. Una volta acceso, filtra il contenuto della pagina principale e mostra solo le serie TV e i film inclusi in Prime.

Al momento, le funzionalità non sono ancora apparse nonostante l’aggiornamento, il che suggerisce che le novità potrebbero essere in fase di lancio per selezionati utenti.