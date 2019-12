Il virus che attualmente sta girando su YouTube sta facendo parlare molto di sé nell’ultimo periodo, tanti utenti si sono ritrovati con programmi installati e applicazioni in grado di spiare ogni loro mossa, senza effettivamente sapere come sia stato possibile.

Tutto ruota attorno ad uno dei siti di streaming video più apprezzati ed utilizzati al mondo: YouTube. Come ognuno di noi saprà, sono presenti tantissimi banner pubblicitari mostrati a schermo (i guadagni degli youtuber derivano principalmente da lì) in grado di proporre il collegamento a pagine internet o il download di determinate applicazioni.

Proprio in quest’ultimo caso è stata una pubblicità che potremmo definire quasi malevola, l’inserzionista (quindi non è colpa di YouTube o di Google) avrebbe nascosto all’interno un file che, nel momento in cui l’utente preme il banner si scarica automaticamente nel dispositivo andandone a modificare le librerie.

YouTube: ecco il virus che sta facendo tremare gli utenti

A questo punto, lo stesso attiverebbe il download di un programma che, avviandosi in background ed in incognito, andrebbe a monitorare tutte le attività dello smartphone/computer, copiandone i dati e le password digitate. Il rischio è di trovarsi con tutti i dati sensibili rubati, per questo motivo l’allerta è massima.

Evitarlo non è facile, il consiglio più estremo sarebbe quello di evitare la pressione di ogni banner pubblicitario, ma se state utilizzando un computer ricordate di installare un antivirus e di mantenerlo sempre aggiornato. Sebbene i cybercriminali siano sempre pronti ad ideare escamotage per rubare i dati, le aziende del settore continuano a pubblicare update in grado di bloccare le “perdite”.