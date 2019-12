In inverno, chi non ama una buonissima cioccolata calda, o magari una tisana davanti la sua serie tv preferita, tra coperta e divano? Certo se non siete rapidi a bere, quello che avete preparato presto si raffredda e dovete rialzarvi per andare a bollire nuovamente l’acqua o quel che sia. Xiaomi ha pensato proprio a voi creando una tazza MAGICA.

Xiaomi: la tazza che si autoriscalda

Non è la prima uscita della serie magica di tazze di Xiaomi. Nuovo inverno, nuovo modello. Questa tazza, che quindi è arrivata alla seconda mandata, è ancora più tech e il prolungamento del calore è senz’altro di un altro livello.

Differisce dal precedente modello, sia per estetica, ancora più curvilinea e assomigliante ad una tazza classica che per alcune migliorie, che non sono tantissime ma sicuramente efficaci. La novità di questo modello sta nella sua base di ‘’ricarica’’; infatti una volta poggiata sul suo personale stand, essa manterrà caldo il liquido per tantissimo ore.

La costanza del calore, permetterà che la vostra serata vada come vogliate, e anche il calore lo sarà, che nella tazza sarà di ben 55 gradi, grazie alla sua base che è wireless a ben 10W, non male per essere la casa di una tazza.

Tutta interamente in ceramica, è perfetta per resistere ad ogni tipo di urto, graffio o lavaggio. Parlando di prezzo. Le classiche tazze in ceramica costicchiano, proprio per la loro resistenza; se pensate al solo prezzo di 24 EURO, vi viene data una tazza di design, che si autoriscsalda e assieme anche una base wireless, che volendo la si può utilizzare per caricare anche altro.. beh allora cosa aspettate è il regalo perfetto per Natale.