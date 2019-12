Alcuni fortunati clienti Wind che vorranno attivare una nuova SIM entro il 6 gennaio si vedranno regalare ben 100 giga di traffico dati alla velocità del 4.5G da poter utilizzare a piacimento, entro comunque un mese dalla data di presentazione della richiesta.

L’accesso ad una simile promozione non è alla portata di tutti, il possessore di una SIM ricaricabile di Wind che è in procinto di effettuare una simile operazione non riceverà in automatico il bundle indicato, a meno che non presenti l’SMS di invito. Come avete potuto capire, ci troviamo di fronte alla classica campagna SMS, l’accesso, sebbene siano a tutti gli effetti già clienti Wind, sarà possibile solamente tramite invito diretto (comunque fruibile entro e non oltre il 6 gennaio).

Wind: ecco il regalo e come fruirne

Se rientrate tra i fortunati, comunque, recandovi in negozio per attivare una nuova SIM (sottoscrivendo una delle seguenti promo: All Inclusive Easy Pay, Smart Easy Pay, Young Easy Pay o Senior Easy Pay), riceverete in automatico 100 giga gratis sulla nuova scheda.

Prestate attenzione, il traffico gratuito potrà essere utilizzato solamente nei 32 giorni successivi alla data di attivazione (poi si rinnoverà gratis in automatico fino al 1 marzo 2020), oltre a questo verrà aggiunto all’offerta di base prevista sulla nuova SIM; non sarà quindi fruibile sulla scheda originaria tramite la quale siete riusciti ad accedere alla promozione.

La campagna descritta è fruibile fino al 6 gennaio 2020 in ogni negozio Wind, previa presentazione dell’SMS informativo. Quanto scritto, tuttavia, verrà proposto dal rivenditore, ma non è vincolante, in altre parole l’utente potrà decidere di attivare una qualsiasi offerta, e ricevere comunque lo stesso identico bonus.