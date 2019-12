WhatsApp: il nuovo aggiornamento prepara la grande novità per il 2020

In tanti si aspettano continuamente nuovi aggiornamenti da parte di WhatsApp, applicazione chiama cambiare le carte in tavola così come cambia il vento. Da diverso tempo infatti è chiara l’abitudine dell’applicazione a cambiare qualcosa con i suoi update continui soprattutto in merito alla sicurezza. Questa è diventata ormai invalicabile grazie alle nuove norme che il colosso ha stabilito.

Sono diversi anni infatti che gli utenti si lamentano di meno in merito alle truffe, le quali però esistono sempre. Allo stesso tempo l’attenzione è stata posta durante gli ultimi sei mesi su un aggiornamento che sembra stentare ad arrivare. Stiamo parlando della Dark Mode, soluzione che potrebbe consentire finalmente un cambio di interfaccia evidente a WhatsApp. Gli utenti hanno ascoltato diverse indiscrezioni, ma mai nessuna di queste è sembrata portatrice di verità.

WhatsApp, le nuove indiscrezioni sembrano questa volta reali, la Dark Mode potrebbe arrivare nel prossimo 2020 dopo questo aggiornamento molto importante

Secondo quanto riportato un nuovo aggiornamento sta arrivando pian piano per tutti gli utenti di WhatsApp che ore sono pronti a vedere una nuova veste. Questa sarebbe rappresentata dalla Dark Mode, modalità scura che potrebbe finalmente arrivare sull’applicazione a partire dal 2020.

Le indiscrezioni parlano di un nuovo aggiornamento ormai in fase di rilascio che starebbe portando nuovi algoritmi in chat. Questi sarebbero utili proprio per preparare l’arrivo della Dark Mode, la quale andrà a cambiare l’interfaccia a piacimento degli utenti ovviamente con colori scuri. Ovviamente in merito alle tempistiche non sappiamo dirvi altro, molto presto ci potrebbero essere aggiornamenti interessanti.