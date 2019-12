Con le solite funzioni di WhatsApp, molti utenti hanno capito una cosa ormai chiara a tutti o quasi: l’app in verde non è solo per la messaggistica. Col tempo infatti tutti gli altri settori su cui agisce sono stati puntellati a dovere.

Ad esempio di sono chiamate e videochiamate che possono essere inoltrate con la propria rete dati, ma WhatsApp non si è concentrata solo su questi aspetti. Infatti da qualche tempo l’azienda sta spingendo sulla sicurezza, proprio per non creare problemi ai suoi utenti. Tutto ciò ha dunque lasciato fuori tante truffe e inganni, anche se gli utenti vorrebbero più privacy, anche quando semplicemente leggono i messaggi. Per questo però sembrerebbe esser spuntata fuori una nuova app molto utile e semplice da usare.

WhatsApp: arriva la nuova app Unseen che permette a tutti gli utenti di leggere i messaggi e di non farsi vedere online in chat

Col tempo molte persone hanno capito che WhatsApp è integrabile dall’esterno con altre applicazioni molto utili. Una di queste è sicuramente Unseen, soluzione gratuita che consente la massima privacy in fase di lettura dei messaggi in arrivo.

Con questa potrete infatti avere a disposizione una piattaforma alternativa dove arriveranno tutti i messaggi di WhatsApp. Qui potrete leggerli e restare invisibili. Ciò significa che nessuno vi vedrà online mentre li leggete e soprattutto non ci saranno le spunte blu a testimoniare la vostra avvenuta lettura. In più anche il vostro ultimo accesso resterà celato, lasciando visibile l’ultimo registrato quando siete entrati in WhatsApp.