Il volantino MediaWorld pensato dall’azienda in occasione delle festività natalizie è davvero impareggiabile, al suo interno si possono trovare tantissimi sconti e prezzi bassi che riusciranno a catturare perfettamente l’attenzione dei consumatori interessati all’acquisto.

Fino al 24 dicembre è stata attivata un’ottima campagna promozionale disponibile sia in negozio che direttamente sul sito ufficiale del rivenditore di elettronica. Tutti coloro che acquisteranno online dovranno però prestare attenzione alle spese di spedizione, come sempre più spesso accade in occasioni di questo tipo, infatti, la consegna a domicilio è da considerarsi a pagamento (sempre gratis invece la consegna in negozio, indipendentemente dalla cifra spesa).

Volantino MediaWorld: questi sconti vi faranno girare la testa

Il volantino MediaWorld integra al proprio interno una lunghissima serie di ottime offerte e di prezzi veramente bassi, a partire dall’idea applicata sul Samsung Galaxy Note 10. Uno dei terminali più desiderati del momento, infatti, risulta essere acquistabile a soli 699 euro nella versione no brand con la classica garanzia legale della durata di 24 mesi.

Volendo risparmiare ancora di più è comunque possibile avvicinarsi al mondo dell’Oppo Reno 2Z, terminale appartenente alla fascia media del mercato, nonché appena presentato, in vendita a 279 euro. Chiude il trittico di offerte da consigliare l’Honor 20 Lite, terminale oggi in vendita a 199 euro.

Per maggiori informazioni in merito ad uno dei volantini più interessanti della fine dell’anno corrente, ecco nel dettaglio le pagine valide sia online che in negozio.