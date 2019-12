Il volantino Esselunga sa come attirare gli utenti all’acquisto di un nuovo prodotto di tecnologia, da tempo sta lanciando campagne promozionali d’alto profilo e dai risultati più o meno interessanti. Il corrente Speciale Multimedia non tradisce le attese, al suo interno si trovano ottimi prezzi e sconti alla portata di ogni consumatore.

La soluzione che andremo a raccontarvi è da considerarsi valido solamente nei punti vendita sparsi per il territorio nazionale, non online in quanto attualmente non è ancora possibile acquistare la tecnologia sul sito. Il punto centrale della campagna promozionale riguarda la possibilità di acquistare le cuffie wireless SBS Jazz a solo 1 euro (quando in realtà ne costano ben 69); l’iter da seguire per ottenerle non è particolarmente impegnativo o complicato, l’utente dovrà semplicemente acquistare uno dei prodotti contrassegnati dall’apposito bollino ed il gioco è fatto.

Volantino Esselunga: tutti i migliori sconti del momento

Il migliore sconto del momento, stando comunque alle proposte del volantino Esselunga, è sicuramente rappresentato dal Samsung Galaxy S10 in vendita a 598 euro. Il top di gamma dell’azienda sudcoreana risulta essere uno dei terminali più desiderati e richiesti del 2019, disponibile al prezzo più basso dal giorno del lancio sul mercato.

Volendo invece puntare verso lidi sicuramente meno costosi, ecco spuntare lo Xiaomi Redmi Note 8 Pro a 268 euro, un buon dispositivo di fascia media appena presentato e commercializzato in Italia. Tantissime altre occasioni vi attendono sul volantino Esselunga, se interessati consigliamo di aprire le pagine seguenti.