Trony sa come attirare e catturare l’attenzione dei consumatori, nell’ultimo periodo è perfettamente riuscita a lanciare un volantino in grado di scontare i prodotti del 50% rispetto al valore originario degli stessi.

La soluzione che andremo a raccontarvi, è importante ricordarlo, risulta essere attiva solamente nei punti vendita sparsi per il territorio nazionale, e non sul sito ufficiale del rivenditore di elettronica. A differenza degli ultimi SottoCosto, in questo caso le scorte non dovrebbero essere un problema, di conseguenza potreste anche teoricamente recarvi in negozio l’ultimo giorno di validità e poter sfruttare appieno le possibilità offerte.

Volantino Trony: le offerte che nessuno si sarebbe aspettato di vedere

Il volantino Trony riesce ad ogni modo a soddisfare, pur presentando alcune limitazioni importanti; il succo della campagna parla della possibilità di ricevere uno sconto del 50% sul listino del meno caro di una coppia di prodotti acquistati in negozio, ma è importante ricordare che la scelta non sarà effettuabile sull’intero catalogo aziendale, bisognerà optare solamente per uno dei modelli indicati tra le pagine della campagna promozionale.

Per chiarezza, facciamo un piccolo esempio: immaginiamo di aver scelto uno smartphone e un tablet da rispettivamente 600 e 400 euro, per un totale di 1000 euro. Stando al volantino, il secondo verrà passato a 200 euro, costringendovi così a versare complessivamente 800 euro.

Tutti i dettagli del volantino trony li potete estrapolare dalle pagine che abbiamo inserito qui sotto.