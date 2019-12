Durante la scorsa edizione del Black Friday TIM offrì ai suoi clienti la possibilità di ricevere in omaggio ben 10 euro di credito telefonico extra e ulteriori 5 GB di traffico dati in più al mese per 1 anno se aderivano all’opzione Ricarica Automatica o accreditavano sulla propria SIM 15 euro tramite l’app MyTIM.

Ora, per la gioia dei clienti, l’operatore in blu ha deciso di rinnovare questa iniziativa del credito in omaggio sempre con le medesime modalità di attivazione di Ricarica Automatica con pagamento tramite carta di credito. L’unico neo è che vale solo per i clienti che non hanno il servizio attivo.

TIM Ricarica Automatica: come avere il rimborso di 10 euro e 5 GB gratis

Come avvenne in precedenza per il Black Friday, tutti i clienti TIM che non hanno ancora attiva Ricarica Automatica possono accedere al bonus e, nello specifico, dovranno necessariamente completare i seguenti passaggi:

Ricaricare la scheda SIM con un importo minimo di 15 euro tramite l’app MyTIM;

con un importo minimo di 15 euro tramite l’app MyTIM; Attivare TIM Ricarica Automatica nella pagina dedicata, laddove l’attivazione include un bundle dati gratuito di 5 GIGA in più al mese per 1 anno.

Due passaggi tutto sommato semplici che vi permetteranno di avere una ricarica di un mese gratis e, a conti fatti, 5 Giga in più di traffico dati al mese per 12 rinnovi. Ma dovete affrettarvi, poiché la promozione ha validità fino alle 23:59 di oggi 18 dicembre 2019 ed è rivolta sono a tutti i clienti con tariffe addebitate su prepagata.

Per qualsiasi informazione potete consultare la pagina dedicata sul sito ufficiale TIM, dove potete avere il quadro completo dell’iniziativa.