Le radiazioni preoccupano tutti. Rientrano nell’uso di ogni device che entra o esce dalla nostra abitazione. Gli smartphone ormai sono parte della nostra routine quotidiana per qualsiasi tipo di attività e siamo sinceri, senza di essi molte funzioni sarebbero più lunghe e complesse.

Smartphone: i modelli che emettono maggiormente radiazioni

Sempre più utenti all’acquisto di uno smartphone stanno molto attenti a delle caratteristiche specifiche. Una di queste riguarda le radiazioni.

Gli smartphone che rilasciano maggiormente radiazioni, si configurano nella casa cinese di Xiaomi. Questa conclusione si pone grazie allo studio mosso in Germania, dal suo stesso ufficio federale che si occupa proprio della protezione dalla radiazioni e che per questo motivo ha deciso di elencare una classifica in cui mette ben di fronte un qualsiasi possessore o acquirente di smartphone di fronte ala nuda e cruda verità.

Questo ente ha infatti a disposizione una miriade di dati che hanno permesso di poter confermare con informazioni alla mano quali device, senza tralasciare nemmeno i nuovi, emettono anche durante la pausa, di stand by, maggiori quantità di radiazioni.

Si parla tanto del pericolo della futura connettività 5G, ma non rendiamo conto che siamo sempre più in simbiosi con un oggetto che H24 rilascia un qualcosa che noi ignoriamo, solo perché non è visivamente percepibile.

La classifica viene capeggiata da Xiaomi che vince medaglia d’oro e d’argento ma quella di bronzo, viene consegnata inaspettatamente a un marchio che molti non avrebbero mai detto: Oneplus.

Ma se sono questi i più pericolosi, quali invece sono quelli che al contrario dovremmo tenere in considerazione perché più sicuri? Samsung vince assieme a Huawei che in questa lista non viene minimamente menzionata, nemmeno nel lato positivo, con pochissime emissioni.