Molti telefoni sono impressi nella memoria collettiva di intere generazioni: pensiamo ai Nokia 3310, ai primi iPhone, al Motorola Star Tac o al Razr, il quale proprio recentemente ha visto una sua evoluzione in chiave 2.0. Noi eravamo presenti a Londra all’anteprima europea e abbiamo potuto toccare con mano quello che è uno smartphone dal forte impatto emotivo e che fa della tecnologia e della nostalgia il suo punto di forza.

Anche se sono tecnologie del passato, non possiamo non pensare a questi oggetti con dolcezza. Hanno infatti rappresentato un’intera epoca. Pensiamo ai Nokia che erano famosi per le suonerie polifoniche componibili o per le cover intercambiabili. Senza dimenticare la loro resistenza agli urti e la batteria infinita sulla quale i meme, ad oggi, si sprecano. Ad ogni modo, tanti telefoni del passato possono valere una vera e propria fortuna nel mercato del collezionismo, lo sapevate?

Smartphone e telefoni vecchi: alcuni modelli valgono più di 1000 €

Abbiamo citato più volte il Nokia 3310. Esso ad oggi fra gli appassionati, può valere fino a 300 € in perfetto stato. Una cifra non da poco se si pensa che molti di noi lo hanno conservato in qualche cassetto a prendere polvere.

Sempre della casa finlandese non possiamo non pensare al Mobira Senator. Qui molti di voi non lo ricorderanno, ma parliamo di un telefono di oltre 1 kg del lontano 1984. Stiamo parlando di un prodotto bianco che aveva delle funzioni tecniche particolari ed innovative. Adesso può valere fino a 1000 Euro fra gli appassionati.

Ericcson T10 invece è il telefono iconico con lo sportellino apribile che ha fatto la storia degli anni ’90. Un vero Must Have per tutti i giovani dell’epoca e adesso può valere fino a 2000 € fra i collezionisti.

Arriviamo al Motorola Star Tac 70 Rainbow: un prodotto decisamente iconico ma in una colorazione particolare e multicolor. Con una apertura a conchiglia che ha fatto la storia della telefonia mobile di due decenni fa, può valere fino a 500 €.

Infine il Nokia 8800 Gold Arte è una limited Edition con inserti in oro e pelle che adesso il suo valere supera di molto i 1000 € nelle aste online.