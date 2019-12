Postepay anche in questo periodo di festività natalizie sarà fondamentale. Per gli acquisti di Natale sempre più persone si affidano all’ecommerce e, come ovvio, all’utilizzo della moneta digitale. Negli ultimi anni, la Postepay è divenuta una degli strumenti più affidabili a disposizione degli italiani, anche grazie ad innovativi strumenti volti a contrastare le truffe online.

Postepay, stop alle truffe: grazie agli SMS Alert siamo tutti più tranquilli

Già di per sé la tessera di Poste Italiane può essere definita una delle più affidabili sul mercato. Gli sviluppatori di Postepay vogliono convincere anche i più scettici e per garantire massima sicurezza hanno messo a disposizione gli SMS Alert.

Gli SMS Alert rappresentano dei semplici messaggi, in arrivo sullo smartphone dell’utente ogni qual volta si completa una transazione monetaria. A conclusione di un’acquisto, il possessore della Postepay riceverà un SMS attraverso cui sarà possibile ricevere tutti i dettagli sul credito utilizzato. Gli SMS Alert non sono utili solo per controllare solo i propri acquisto online ed in store, ma anche i propri movimenti in ufficio postale tra cui prelievi o bonifici.

Utilizzando gli SMS Alert si sarà sempre aggiornati sulle spese del proprio conto. In caso di movimenti non autorizzati, sarà sempre possibile bloccare l’operazione sospetta mettendo quindi al sicuro il saldo della propria Postepay.

Gli SMS Alert si attivano molto semplicemente sul sito di Poste. Il prezzo per ogni SMS si attesta sui 0,25 centesimi.