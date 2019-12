L’operatore virtuale Kena Mobile ha appena aggiornato la homepage del proprio sito ufficiale, dando ufficialmente il via al nuovo spot natalizio che riguarda l’offerta Guerriero Kena.

Lo spot natalizio è presentato con il claim: “Con Kena è già Natale. Primo mese gratis su tutte le offerte“. All’interno del sito ufficiale sono inoltre presenti delle animazioni con dei pacchetti regalo che piovono dall’alto.

Kena Mobile: ecco Guerriero Kena, la nuova offerta natalizia

Utilizzando il claim e l’animazione del guerriero, Kena ha voluto presentare la sua nuova offerta dedicata al periodo natalizio. L’offerta in questione è denominata ufficialmente Kena 5.99 Flash Promo e prevede minuti illimitati verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali, SMS illimitati verso tutti e ben 70 GB di traffico internet in 2/3/4 G fino a 30 Mbps in download al prezzo di 0 euro per il primo mese e successivamente 5.99 euro al mese per sempre.

Il costo dell’attivazione e il costo della SIM sono gratuiti, il nuovo cliente pagherà solamente il costo del rinnovo standard a partire dal secondo mese. Nello spot di cui parlavamo prima non si fa purtroppo cenno alla promo con il primo mese gratuito, che però compare nella parte alta della homepage del sito ufficiale.

Il tanto parlato spot mostra una famiglia che si ritrova riunita per la cena di Natale. Una bambina si rivolge al padre dicendogli di aver preso una decisione, ovvero quella di passare a Kena la sera stessa. L’uomo reagisce rispondendo: “Ottimo. Io no” e si rivolge agli altri commensali. A quel punto appare inaspettatamente un Guerriero Kena che tirando via la tovaglia batte irritato sul tavolo, una voce fuoricampo dice “passa a Kena Mobile: 70 GB, minuti ed SMS a 5.99 euro al mese”. Per maggiori informazioni, visitate il sito ufficiale della piattaforma.