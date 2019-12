Quest’oggi è appena arrivato ufficialmente per aggiungersi ai vari smartphone di fascia media di Huawei il nuovo Huawei P Smart Pro. Questo device rappresenta in sostanza la versione di casa Huawei dello smartphone di Honor, cioè Honor 9X.

Huawei P Smart Pro: ecco le caratteristiche tecniche

Come il cugino di casa Honor, anche il nuovo device dell’azienda cinese Huawei si distingue per la presenza in ambito di design di una selfie camera pop-up a comparsa che permette di avere sul fronte una superficie ricoperta interamente dal display. Quest’ultimo, in particolare, è un pannello LCD con una diagonale pari a 6.59 pollici e in risoluzione FullHD+. Trattandosi di un pannello di questa tipologia, non troviamo integrato al suo interno il sensore biometrico che trova invece posto sul tasto laterale.

In ambito fotografico non troviamo grosse novità rispetto ad altri dispositivi dell’azienda appartenenti a questa fascia di prezzo. Nello specifico, il nuovo terminale di Huawei dispone di una tripla fotocamera posteriore con un sensore fotografico principale da 48 megapixel e altri due sensori (un grandangolo da 8 megapixel e un sensore di profondità da 2 megapixel.

A dare vita al dispositivo troviamo il solito processore HiSilicon Kirin 710F, il quale viene supportato da 6 GB di memoria RAM e 128 GB di storage interno. Sono inoltre presenti il jack audio e la porta di ricarica USB Type C, mentre la batteria è da 4000 mAh e supporta la ricarica rapida da 10W.

Per quanto riguarda la sua disponibilità, al momento il nuovo Huawei P Smart Pro è disponibile in diverse colorazioni (Midnight Black e Breathing Crystal) presso alcuni mercati europei ad un prezzo di circa 350€.