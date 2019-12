Il social network Facebook si è confermato ancora una volta leader tra le applicazioni più scaricate nell’ultimo decennio, nonostante l’arrivo di moltissimi rivali negli ultimi anni.

A rivelarlo è stata l’azienda di analisi App Annie, che ha anche confermato che l’azienda è anche in possesso di 4 tra le applicazioni più scaricate sia su iOS che su Android negli ultimi 10 anni. Scopriamo quali sono le altre tre.

Facebook l’applicazione più scaricata del decennio

L’azienda di analisi App Annie ha rivelato che l’applicazione Facebook è stata la più scaricata nell’ultimo decennio, insieme a Messenger, WhatsApp ed Instagram. Insomma, Menlo Park tiene in mano i Play Store sia di Android che di iOS. Questo dato in realtà, non ci dovrebbe stupire dato l’enorme presenta di questi quattro servizi nelle nostre vite, a partire da poco prima del lontano 2010. Secondo questo rapporto nelle prime posizioni troviamo in ordine, Facebook, Messenger, WhatsApp ed Instagram.

A seguire troviamo ovviamente anche altre applicazioni, come Snapchat, Skype, TikTok, UC Browser, quest’ultimo molto popolare in Asia e, considerata la popolazione, è riuscito a finire tra le prime 10 applicazioni più scaricate nell’ultimo decennio. Questa classifica rappresenta perfettamente l’attuale situazioni di queste piattaforme. Non poteva mancare la presenza dell’app TikTok che, come anticipato anche qualche giorno fa, è diventata davvero virale in tutto il mondo.

In conclusione, possiamo affermare che, data la longevità del social network di Menlo Park è riuscito a mantenere il primato tra le app più scaricate nell’ultimo decennio. Vi ricordiamo infatti, che dopo lo scandalo Cambridge Analytica moltissimi utenti hanno abbandonato la piattaforma rivolgendosi ad altre aziende, ma prima di questa polemica il social network era utilizzato ogni giorno da milioni di utenti.