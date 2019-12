Euronics supera di gran lunga le ottime offerte delle dirette concorrenti del mercato della rivendita di elettronica, con il lancio di un volantino pressoché unico nel suo genere. Gli utenti potranno acquistare sia in ogni negozio sparso per il territorio, che direttamente sul sito ufficiale.

Tutti gli ordini effettuati online, va ricordato, potrebbero richiedere il pagamento delle spese di spedizione; nell’eventualità in cui non possiate recarvi personalmente in negozio e vogliate comunque acquistare, sappiate che la consegna nel punto vendita è sempre gratuita. La natura della campagna promozionale corrente ci porta comunque a mettervi in guardia, il SottoCosto non presenta grandi disponibilità in termini di unità in negozio, per questo motivo consigliamo di decidere il più rapidamente possibile il da farsi.

Volantino Euronics: tutti gli sconti da non lasciarsi sfuggire

Uno dei prezzi più interessanti dell’interno volantino Euronics è sicuramente rappresentato dal Samsung Galaxy S10e; il terminale è in commercio dal mese di Aprile 2019, viene considerato il fratello minore di Galaxy S10 e S10+, pur comunque garantendo prestazioni superiori ai medi di gamma del periodo. L’acquisto, grazie al rivenditore di elettronica, è possibile con una spesa di soli 449 euro per la versione no brand.

In alternativa è comunque possibile puntare verso lo Huawei P30, modello intermedio della serie P30 (composta anche da P30 Pro e P30 Lite), in vendita a circa 50 euro in più del precedente.

