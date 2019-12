Tranquillo, è solo una delle tante fake news fatta circolare sul Web generando dell’inutile allarmismo e dovuto ad una mal interpretazione di un documento scientifico. Il documento in questione è stato pubblicato ad Ottobre sul Journal of Space Weather and Space Climate.

Al suo interno, una serie di raccomandazioni che un comitato di esperti di meteo dello Spazio (ne fa parte anche il fisico italiano Mauro Messerotti dell’Osservatorio di Trieste dell’Istituto Nazionale di Astrofisica) ha voluto inviare all’Agenzia Spaziale Europea, all’Unione Europea e ai singoli Stati membri affinché l’Europa possa essere pronta ad affrontare una probabile tempesta geomagnetica e ridurre al minimo potenziali danni ai sistemi elettrici ed ai satelliti.

No, non esiste alcuna tempesta magnetica in arrivo in Europa

Insomma, nessuno ha mai parlato di una tempesta magnetica in procinto di colpire l’Europa. Più semplicemente, il comitato ha voluto delineare un piano di azione comune al fine di contenere gli effetti che un tale evento provocherebbe su molti dispositivi tecnologici, come satelliti, reti elettriche, cellulari e la navigazione GPS. La notizia, però, è stata mal interpretata e nelle scorse settimane sono stati molte le realtà Online che hanno parlato di un’imminente tempesta magnetica in arrivo in Europa, generando un diffuso senso di panico e denotando l’evento come un qualcosa di catastrofico dal quale nessuno avrebbe potuto salvarsi.

La verità, comunque, se non si fosse capito è questa: gli esperti hanno voluto allertare gli organi competenti al fine di adottare una strategia comune per ridurre i danni che una tempesta magnetica potrebbe provocare. Ma nessuno ha mai parlato di una tempesta magnetica in arrivo.