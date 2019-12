L’impressionante animazione di O’Donoghue, noto ex collaboratore della Nasa oggi in forza all’Agenzia Spaziale giapponese JAXA, è stata pubblicata su vari canali social (in primis su Twitter) e ci fa capire in maniera macabra come sarà una Terra senza oceani per l’approssimarsi di temperature simili a Venere.

Il video tuttavia è una riedizione di una precedente animazione realizzata nel 2008 dalla Nasa, ma O’Donoghue lo ha reso in alta risoluzione. Come scrive sui social:“staccare la spina agli oceani rivela catene montuose e canyon sommersi. Inoltre mostra dove si connettevano i ponti di terra durante le ere glaciali. La Gran Bretagna, per esempio, era meno propensa alla Brexit“.

La tecnologia usata nel video è il timelapse, strumento che mostra una terra arida avanzare velocemente mentre le acque vengono drenate scendono per oltre 8.000 metri sotto l’attuale livello dei mari. “Guardando al nostro orticello”, nel Mar Mediterraneo il primo mare a scomparire sarebbe l’Adriatico, seguito dalle acque che circondano Sicilia e Sardegna.