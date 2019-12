Il Natale è ormai alle porte: tra una settimana arriverà, come ogni anno, una delle festività più attese da grandi e piccini. Sicuramente il Natale risulta in assoluto il momento dell’anno che smuove maggiormente dal torpore della quotidianità, andando ad aggiungere un po’ di sano stupore e meraviglia nella vita di tutti i giorni.

Da quest’anno, però, c’è un’altra novità: la magia del Natale sbarca su Alexa, grazie alle Amazon Skills.

Di cosa si tratta? Sono funzionalità scaricabili gratuitamente per l’assistente virtuale, e che permetteranno di immergersi ulteriormente nei meandri dei riti e delle tradizioni natalizie.

Babbo Natale e racconti popolari: le tradizioni si fanno spazio su Alexa

Esplorare l’oceano di rituali e tradizioni natalizie, dunque, da oggi sarà possibile anche sull’assistente di Amazon. Alexa riuscirà a riportare curiosità, racconti e pillole quotidiane su una delle tradizioni più longeve dell’umanità.

Si potrà inoltre chiedere ”Alexa, dov’è Babbo Natale?” e sentire la pronta risposta dalla sua voce in persona, che illustrerà in che parte del mondo si trovi in quel momento in attesa di consegnare i regali ai bambini di tutto il mondo.

Scaricando la Skill in collaborazione con Giallo Zafferano, sarà possibile esplorare le ricette tradizionali natalizie. Le mamme e i papà potranno anche prendere spunto da qualche ricetta a tema natalizio, chiedendo ad Alexa di illustrarne una, per ravvivare la tavola nei giorni di festa.

Sembra non manchi davvero nulla quest’anno da aggiungere alla magia del Natale. Immergersi nella sua suggestione farà senz’altro bene al cuore e alla mente.