AVM, azienda leader nella produzione dei modem e router Fritz!, ha recentemente lanciato una soluzione “all inclusive” da non perdere assolutamente, sopratutto se alla ricerca delle ultime occasioni per i regali di Natale 2019. Una confezione da 199,99 euro con inclusi FRITZ!Box 7530 e FRITZ!Repeater 1200, combo perfetta per la realizzazione di una rete mesh.

I due prodotti in questione nascono proprio per aumentare la ricezione in ogni stanza della vostra casa o dell’ufficio, sfruttando nel contempo una connessione intelligente, in modo da distribuire la banda nel miglior modo possibile e garantendo anche prestazioni decisamente elevata.

I prodotti FRITZ! integrati in una rete mesh, infatti, sincronizzano tra loro le impostazioni e, sfruttando le tecnologie di Mesh Steering, Beamforming o Crossbanding, riescono a garantire prestazioni ottimali per il gaming o la visualizzazione di video in streaming (dall’interfaccia web si possono controllare i dispositivi connessi, la qualità della connessione e la loro velocità complessiva).

Il FRITZ!Box 7530 collegato alla rete Mesh permette di espandere ancora di più il segnale WiFi, basta infatti premere un solo pulsante per ampliare la connettività con altri prodotti della stessa serie, ma anche Powerline controllabili sempre dall’applicazione ufficiale FRITZ!

AVM: ma quali sono i vantaggi della rete mesh di FRITZ!?