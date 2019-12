Android 10 è in rollout su diversi smartphone proprio in questi giorni. Sui Note 10 e sui top di gamma di casa Samsung è in distribuzione in questi giorni. Stando ai primi report redatti da Google sembra che la sua distribuzione sia decisamente più capillare rispetto ai predecessori Oreo e Pie. Gli smartphone sui quali è stato distribuito son più numerosi e la diffusione già dopo soli tre mesi è più omogenea.

Anche il programma di Beta Testing è partito con il doppio dei produttori rispetto al 2018. Da soli 7 si è passati a 12 tra i quali figura Xiaomi in prima linea, Essential, ma anche Vivo, Sharp, Samsung, Oppo e Realme.

Ottimo lavoro anche per OnePlus, il quale ha rilasciato l’update negli stessi giorni in cui Google l’ha rilasciato per i suoi Pixel. Addirittura i nuovi OP7T e OP7T Pro sono usciti già con a bordo la versione 10 di Android. A questi numerosi device si aggiungono anche quelli che riceveranno le custom rom non ufficiali da XDA con il porting della release 10 del sistema operativo del robottino verde.

Non possiamo non citare anche i telefoni del brand Huawei/Honor i quali, nonostante il ban di Trump, godranno anch’essi dell’update alla nuova versione.

Android 10: nuovi interessanti sviluppi

Sembra che il compito che avrà il nuovo s.o. di casa Google sia proprio quello di eliminare una volta per tutte la frammentazione che vige fra i diversi smartphone delle tante case produttrici. Già analizzando i dati, si notano molti più prodotti che sono usciti già con il nuovo software. Fra le tante novità che Android 10 ha portato, troviamo infatti un software snello, pulito, un’interfaccia che gode finalmente della Dark Mode, che va di moda in questo 2019.