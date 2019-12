La piattaforma di e-commerce Amazon, nonostante stia proponendo tantissime offerte per i regali di Natale 2019, ha deciso di lanciare anche l’iniziativa dedicata ai patiti dei videogiochi, denominata Gaming Week.

La Gaming Week sulla piattaforma termina oggi, per cui dovrete affrettarvi se volete accaparrarvi un prodotto molto speciale ad un prezzo ancora più speciale. Scopriamo insieme le offerte più interessanti.

Amazon Gaming Week, le offerte più interessanti

Come ogni volta le offerte sono davvero interessanti, oltre quelle proposte per il periodo natalizio e, comprendono tutti i principali brand specializzati nel gaming, come Trust, Logitech e Corsair. Grazie a questa iniziativa potrete acquistare videogiochi, console e molto altro ad un prezzo molto conveniente rispetto a quello di listino. Noi abbiamo selezionato alcune offerte tra le più interessanti, per scoprirle tutte potete visitare la pagina ufficiale della piattaforma.

Iniziamo subito con i prodotti un po’ più costosi, anche se potrete trovarne per tutte le tasche. Il primo è sicuramente il Notebook gamins Predator Helios 300 con Intel Core i7, Nvidia GeForce GTX 166oTi a 1.499 euro invece che 1799 euro, con uno sconto di ben 300 euro sul prezzo iniziale. Un altro Notebook è l’Acer Nitro 5 AN515-54-75AD da 15,6 pollici con Intel Core i7, Nvidia GeForce GTX 1650 a 1119 euro invece che 1499 euro, anche qui proposto con uno sconto interessante.

Passando poi agli accessori, troviamo il Router Netgear XR300 a 179.99 euro, le cuffie Gaming Wireless Logitech G933 Artemis Spectrum a 146.93 euro invece che 239.99 euro. Troviamo anche un Monitor gaming HP 25x da 25 pollici in Full HD a 230.99 euro invece che 279.99 euro ed infine per chi è alla ricerca di una tastiera, la piattaforma propone la Tastiera Meccanica Gaming Logitech G513 a 148.99 euro invece che 184.99 euro. Per maggiori informazioni o per dare un’occhiata a tutte le offerte, visitate il sito ufficiale della piattaforma.