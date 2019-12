Con l’arrivo del 2020 verranno introdotte in Italia, ma anche nel resto del mondo, alcune tecnologie innovative che rivoluzioneranno la nostra quotidianità. In particolare una delle principali innovazioni riguarda il 5G, un nuovo standard di rete ultra veloce pronto a spalancare le porte di un nuovo mondo fatto di connessioni.

Negli ultimi mesi, infatti, il web è stato invaso da centinaia e centinaia di notizie relative al nuovo standard e, più nello specifico, a tutte le tecnologie ad esso collegate. In particolare, recentemente, si è sentito spesso parlare di alcune nuove tecnologie come l’Intelligenza Artificiale e l’Internet of Things. Ovviamente anche in questo caso non sono mancate le fake news che, come spesso capita, hanno puntato a diffondere disinformazione e paura fra gli utenti meno esperti. Scopriamo quindi di seguito ulteriori dettagli.

L’arrivo del 5G potrebbe mettere fine al vecchio 3G

Fra le tante notizie che circolano per il web, negli ultimi giorni è spuntata una relativa al tanto amato 3G. A quanto pare, infatti, gli operatori telefonici Tim, Wind, Tre, Vodafone e Iliad sembrerebbero essere intenzionati a spegnere definitivamente il vecchio standard di rete per diminuire i livelli di radiazioni.

Il reale motivo dello spegnimento del 3G, però, sta nei costi. Negli ultimi 2 anni, infatti, i vari gestori telefonici hanno sborsato svariati milioni di dollari per la realizzazione della nuova rete. Ad oggi, quindi, recuperare tutto il denaro speso rappresenta a tutti gli effetti il principale obiettivo da raggiungere. Per questo motivo, quindi, spegnere le antenne 3G rappresenta una valida soluzione per abbattere i costi elettrici e di manutenzione inutili.

Attualmente, però, non c’è nulla di cui preoccuparsi. Lo spegnimento del 3G, infatti, avverrà in un periodo abbastanza lungo così da permettere a tutti gli utenti di adattarsi.