Il 2019 ha sicuramente portato a delle importanti novità per quanto concerne il mondo di WhatsApp. Anche se a differenza degli scorsi anni non ci sono stati aggiornamenti rivoluzionari, la piattaforma di messaggistica nel corso di questi mesi ha aperto le porte a cambiamenti per il futuro molto rilevanti.

WhatsApp si lancia sul mercato dei tablet anche su Android

Ad esempio, una delle notizie che hanno fatto più scalpore è l’arrivo della chat sugli iPad di ultima generazione. Anche grazie al lancio del rivisitato sistema operativo di Apple chiamato iPadOS, il team di WhatsApp sta ultimando i lavori su un app nativi destinata proprio ai primi modelli di tablet.

Tale novità è tutt’altro che di poco conto, specie se si tiene in considerazione la totale distanza della piattaforma dal mondo dei tablet. Ad esclusione del servizio per i dispositivi desktop, WhatsApp ha sempre basato il suo operato solo ed esclusivamente sugli smartphone.

Gli iPad però sono soltanto un inizio. Stando a quelle che sono le ultime indiscrezioni, gli sviluppatori della piattaforma di messaggistica hanno messo nel loro mirino anche i tablet di marca Android. Le indiscrezioni circa un’arrivo della chat anche su tablet Android hanno messo a tacere le prime polemiche di quegli utenti che avevano già accusato gli sviluppatori di concentrarsi solo su iPad.

La presenza di WhatsApp sui tablet sarà un toccasana per la sicurezza di ogni utente. In questo modo, infatti, diminuirà l’utilizzo delle spesso dannose app non ufficiali.