Oltre a tutte le funzioni che WhatsApp integra al suo interno, ci sono anche delle feature che possono essere utilizzate con applicazioni di terze parti. Il colosso non si è mai opposto allo sviluppo di queste creazioni, ovviamente a patto che non creassero problemi di legalità all’applicazione stessa.

Sono tante le persone che ogni giorno sono alla ricerca di svariati metodi per aggirare le normative di WhatsApp, e spesso riescono a trovare anche terreno fertile. C’è da dire che molte di queste sono state integrate proprio nell’applicazione originale con tanti nuovi aggiornamenti che da qualche mese non fanno altro che arrivare copiosamente. Allo stesso tempo ci sono delle persone che vorrebbero ficcare il naso negli affari altrui, proprio come è sempre stato. A tal proposito sembra che una nuova applicazione abbia fatto recentemente capolino sul web consentendo tale opportunità.

WhatsApp, con la nuova applicazione legale e gratuita potete avere l’opportunità di spiare i movimenti del vostro partner e di qualsiasi altra persona

Vi è mai capitato di sentire parlare di spionaggio per quanto concerne WhatsApp? Ecco infatti che arriva una nuova applicazione che offre proprio tale possibilità, ovvero capire quali sono i movimenti durante la giornata di una persona a vostro piacere.

Stiamo parlando della nota applicazione meglio conosciuta come Whats Tracker, la quale risulta anche gratuita. Questa, senza infrangere i canoni principali della legge, riesce a permettere a tutti di monitorare una persona in particolare. In questo modo, quando questa deciderà di entrare o uscire da WhatsApp, vi sarà corrisposta una notifica istantanea.