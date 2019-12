WhatsApp AddioWhatsApp ha vissuto un 2019 denso di grandi avvenimenti. Ha colto diverse occasioni per emergere contro rivali come Telegram. Lo ha fatto mantenendo l’attenzione del suo miliardo e mezzo di utenti sugli aggiornamenti che hanno garantito nuove funzioni e più sicurezza.

Sembra strano che alla soglia del 2020 stia decidendo di perdere milioni di utilizzatori a causa di una pessima decisione. Eppure c’è un motivo se Facebook ha deliberato a favore di un piano di chiusura dell’app per alcune categorie di dispositivi. Dopo le critiche del padre di Telegram opta per al via della sicurezza chiudendo alcune porte che sarebbe bene restassero tali. Per combattere le cosiddette backdoor, infatti, da Menlo Parka arriva una nuova direttiva che annuncia l’addio chat. Ecco cosa sta per succedere.

WhatsApp chiude: utenti in panico ed arrabbiati contro l’ultimo aggiornamento

Da notifica ad aggiornamento ufficiale entro il mese di febbraio 2020. Stiamo parlando dell’annuncio ormai confermato per la chiusura dell’app verso quei telefoni obsoleti che non possono garantire la sicurezza dei dati. Chat e gruppi non si potranno più consultare ed utilizzare. Chi non può aggiornare il telefono ad una nuova versione del sistema operativo perderà tutte le funzioni odierne e quelle in arrivo con i futuri update. Secondo quanto stabilito questi modelli smetteranno di funzionare:

Android con versione 2.3.7 o precedente (dal 1° Febbraio 2020)

con versione (dal 1° Febbraio 2020) iPhone con versione di iOS 7 o precedente (dal 1° Febbraio 2020)

con versione di (dal 1° Febbraio 2020) Nokia S40 e S60 (già disattivato dal Dicembre 2017)

(già disattivato dal Dicembre 2017) Smartphone con Windows Phone (da Dicembre 2019)

(da Dicembre 2019) Smartphone con BlackBerry OS (già disattivato da Dicembre 2017)

(già disattivato da Dicembre 2017) Smartphone con BlackBerry 10 (già disattivato da Dicembre 2017)

Si può verificare la versione del proprio telefono portandosi alle Info di Sistema seguendo il percorso qui indicato: