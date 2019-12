Il volantino Euronics pensato dall’azienda per il corrente periodo natalizio riesce a soddisfare anche l’utente più esigente, gli acquisti possono essere effettuati sia online che nei negozi sparsi per il territorio, ricordando comunque che ordini sul sito richiedono il pagamento delle spese di spedizione per la consegna a domicilio.

La campagna promozionale per una volta non viene limitata o differenziata sulla base dei singoli soci, ma risulta essere disponibile allo stesso modo per ogni consumatore in Italia (potrebbero esserci però piccolissime differenze). Esattamente come da MediaWorld e da Unieuro, anche in questo caso stiamo parlando di un SottoCosto, ciò sta a significare che le scorte sono veramente limitate, consigliamo di prendere una decisione il più rapidamente possibile.

Volantino Euronics: i prezzi migliori dell’intera settimana

Le possibilità d’acquisto alla base del volantino Euronics sono davvero tantissime, una delle più interessanti riguarda il Samsung Galaxy S10e, terminale appartenente alla fascia alta del mercato, anche se non ai livelli di Galaxy S10 o S10+. In questo caso l’utente potrà acquistare il terminale pagandolo soli 449 euro.

L’alternativa da segnalare risulta essere l’ottimo Huawei P30, dispositivo lanciato sul mercato all’incirca nello stesso periodo, ed in vendita a 499 euro con servizi Google inclusi. Per ogni altra informazione in merito al volantino Euronics, e soprattutto per scoprire quali sono le altre proposte pensate dall’azienda, non scordatevi di aprire le pagine inserite qui sotto (sono attive fino al 24 dicembre anche online, salvo esaurimento delle scorte).