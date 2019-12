Un operatore virtuale che sta prendendo sempre più importanza all’interno del mercato della telefonia mobile è Tiscali Mobile. Quest’ultimo, forte dell’aiuto del reparto commerciale, sta conquistando nuovi clienti con le due offerte a basso costo.

Chi vuole comunicare e navigare su internet senza investire grosse cifre può interfecciarsi con Tiscali Mobile. Le offerte disponibili per coloro che decidono di cambiare il proprio operatore sono le seguenti: Smart 4G e Smart 30 4G.

La prima offerta può soddisfare principalmente quei clienti che non fanno un grande utilizzo del proprio smartphone, quindi idonea ad esempio per gli anziani. L’altra offerta invece include tanti minuti e giga, ed in questo caso può soddisfare quei clienti che riescono a terminare anticipatamente le soglie incluse.

Le due offerte di Tiscali a meno di 10€

Prima di elencarvi i dettagli delle due offerte, ricordiamo che le tariffe di cui stiamo parlando sono attivabili da tutti i nuovi clienti, a prescindere dall’operatore di provenienza. In poche parole, si può appartenere a qualsiasi operatore telefonico.

L’offerta Smart 4G prevede 60 minuti verso tutti i numeri nazionali fissi-mobili senza scatto alla risposta, 10 sms verso tutti e 1GB al costo di 2,99 Euro ogni mese. L’attivazione gratis per tutti i nuovi clienti.

L’altra offerta Smart 30 4G include mensilmente minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali senza scatto alla risposta, 100 sms verso tutti e 30 giga di traffico dati in 4G. Il costo da affrontare ogni mese è pari a 8,99 Euro. Anche in questo caso l’attivazione è gratis per tutti i nuovi clienti.

Chi è interessato ad una delle due offerte può collegarsi al sito ufficiale di Tiscali.