Sky in questo Natale garantisce a tutti i suoi futuri clienti quella che è l’offerta più completa di sempre. La pay tv ha chiuso negli scorsi mesi una doppia partnership strategica con DAZN e Netflix. Per quanto concerne l’accordo con la tv streaming sportiva, Sky ora è in grado di garantire a tutti i suoi abbonati la visione del canale satellitare DAZN1. Grazie all’accordo con Netflix, sul nuovo decoder SkyQ arriva l’app esclusiva per la visione di film e serie tv.

Sky, arriva anche il servizio WhatsApp per tutti gli appassionati di sport

Le grandi novità in casa Sky non riguardano però solo DAZN e Netflix. La la pay tv da alcuni mesi è in grado di offrire ai suoi clienti anche un nuovo servizio legato a WhatsApp.

Sfruttando la piattaforma di messaggistica, tutti i clienti possono essere sempre aggiornati sulle principali notizie sportive della giornata. Il sistema ricorda molto da vicino quelle delle notifiche dell’app ufficiale Sky Sport. Iscrivendosi al programma, il team della tv satellitare invierà dei messaggi attraverso WhatsApp.

Gli utenti che vogliono attivare questo servizio WhatsApp non devono far altro che recarsi sul sito ufficiale della pay tv e compilare l’apposito form. La ricezione dei messaggi, come ovvio, è a costo zero.

Gli aggiornamenti via WhatsApp possono essere attivati sia dai clienti sia da chi ancora non è abbonato. In ogni istante, chi vuol rinunciare ai messaggi, può disdire il servizio in pochi click.