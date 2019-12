A tal proposito sembra proprio che l’Unione Europea abbia imposto un limite massimo per tutti i device. Sembra che ogni smartphone, per essere commercializzato nel vecchio continente, possa avere un valore massimo di 2 Watt per KG. Con una mossa simile, verranno obbligati tutti i produttori di elettronica di consumo a seguire le norme vigenti in Europa.

Smartphone: le accortezze da prendere per combattere l’esposizione alle radiazioni

Primo fra tutti, troviamo il principale consiglio: quello di non dormire con lo smartphone vicino alla testa durante il sonno. Gli esperti consigliano poi di non indossare il device nella tasca dei jeans. Questa accortezza vale più per gli uomini che per le donne, in quanto l’esposizione eccessiva di radiazioni alle parti intime potrebbe in un caso remoto (ma sempre probabile) creare danni agli spermatozoi per la fertilità.

Per tutti coloro che volessero saperlo, secondo la classifica dichiarata dal Bundesamt für Strahlenschutz, è emerso che il telefono che emette più onde elettromagnetiche ad oggi in commercio è proprio lo Xiaomi MI A1, seguito da alcuni device della casa cinese, da alcuni OnePlus e anche da diversi Pixel di Google.