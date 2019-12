Apple crea delle perle di tecnologia sempre all’ultima innovazione e utilizzo. Tante negli anni sono state le rivoluzioni da parte di Cupertino e i dispostivi non sempre tra di loro erano abilitati alla connessione. Questo avveniva fino ad oggi perché finalmente anche iPad Pro può godere della nuova tecnologia della mela morsicata.

Display XDR di Apple: iPad Pro può usufruire di questa tecnologia

I colori sono sempre importanti e la loro luminosità fa di tanti brand, il puto di vittoria e riconoscimento. Per questo Apple con il suo ultimo display Retina ha lanciato la tecnologia Display XDR, per cui la gamma di clori si fa ancora più nitida e intensa.

Una gamma che è più movimentata e definita in cui il contrasto regna sovrano. Infatti i nostri occhi, mediante questa tecnologia vedranno i colori e i neri maggiorati. Una fantastica illuminazione che però è da definire con precisione di retroilluminazione per cui Apple parla proprio di Extreme Dynamic Range (XDR).

Diciamo che il nuovo display di Cupertino non è proprio ila portata di tutti, i più facoltosi possono però godere dello schermo che ha una definizione mai vista su un display, se non su una meravigliosa Smart TV.

Questo display da ben 6K ora, è finalmente compatibile con tutti gli altri prodotti di Apple, ove però è inclusa un solo limite: una risoluzione così viene sì accettata, ma non riportata su tutti i device. Ma iPad Pro sembra esser ora graziato, da molti altri prodotti che per loro costruzione di fabbrica non riescono a supportare tale definizione. Infatti se iPad Pro viene collegato al display con tecnologia XDR mediante cavo USB-C, il monitor viene messo in modalità 4:3.

Inoltre, ci teniamo a fare una meno per quanto riguarda un dettaglio di questo iPad: esso utilizza il protocollo Display Port e una risoluzione fino ai 5K, assolutamente fantastico per chi mediante anche l’importazione di iPadOS usa questo dispositivo per montare o modificare foto.