Durante gli ultimi anni, nel mercato della telefonia mobile, hanno acquistato sempre più rilievo gli operatori virtuali i quali, grazie a promozioni convincenti e prezzi decisamente più bassi, hanno saputo conquistare una grossa fetta di clientela che prima apparteneva ai gestori nazionali del calibro di Tim, Wind, Vodafone e 3 Italia. Ovviamente anche tra questi, spiccano gli MVMO più famosi e, parlando dei suddetti, non possiamo non citare PosteMobile.

L’operatore di Poste Italiane, infatti, presenta sempre interessanti offerte che molti utenti già del servizio bancario hanno deciso di adottare anche sui loro telefoni e smartphone. Scopriamone subito uno dedicato proprio questo periodo natalizio.

PosteMobile: ecco la nuova promozione a cui non si può rinunciare

La nuova promozione ideata da PosteMobile fa parte della serie “CreaMI” ed è denominato, nello specifico, “CreaMI We Back“. Innovativa sotto il punto di vista delle soglie, questa tariffa offre a chi la sceglie:

Minuti illimitati verso tutte le numerazioni fisse e mobili nazionali;

verso tutte le numerazioni fisse e mobili nazionali; Sms illimitati verso tutte le numerazioni mobili nazionali;

verso tutte le numerazioni mobili nazionali; 50 giga da spendere a proprio piacimento navigando on-line.

Questa ricaricabile un costo mensile di 9,99 ma, al suo interno, prevede un servizio mai visto prima d’ora in PosteMobile e che consente ai clienti di ricevere credito bonus in base a quanti giga si utilizzano. In particolar modo, sul sito ufficiale dell’operatore si legge: “Ogni mese ricevi 1€ di ricarica telefonica bonus ogni 10GB non utilizzati. Ad esempio questo mese dei 50GB disponibili ne utilizzi solo 9? A fine mese ricevi 4€ di ricarica bonus! Il mese successivo 15GB? Riceverai 3€ di ricarica bonus.”.