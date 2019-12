Attivare una passa a Wind è davvero molto più semplice e rapido del previsto, proprio in questi giorni è in distribuzione una promozione da 50 giga di traffico dati alla velocità del 4.5G, con la quale il consumatore riesce addirittura ad attivare tantissimi contenuti a basso prezzo.

Il suo nome è All Inclusive Flash 50, nata per essere distribuita esclusivamente in versione operator attack, ancora oggi può esser richiesta solo dagli uscenti da un operatore telefonico virtuale o da Iliad, con portabilità obbligatoria del numero originario. I costi iniziali da sostenere sono comunque abbastanza ridotti, parliamo infatti di soli 6,99 euro per la promo e di 10 euro per la SIM ricaricabile, ricordando comunque che il canone fisso di 6,99 euro verrà poi addebitato sul credito residuo di quest’ultima.

Passa a Wind con la promozione da 6,99 euro al mese

Tutto questo per poter mettere le mani su illimitati minuti per telefonare a chiunque, passando per 200 SMS da spedire ad ogni amico o parente sul territorio nazionale, con anche 50 giga di internet alla massima velocità disponibile.

Come sempre più spesso accade in casa Wind, anche in questo caso ci troviamo di fronte ad un vincolo contrattuale di durata, in altre parole il consumatore non potrà abbandonare l’azienda prima di 24 mesi, onde evitare il pagamento di una penale direttamente addebitata sul credito residuo (se presente).

La navigazione è possibile con velocità 4.5G senza limitazioni particolari, di base verrà attivato anche il servizio SMS myWind, utile sopratutto per ricevere SMS informativi quando altri utenti hanno provato a contattarvi ma non vi sono riusciti per telefono spento o non raggiungibile.