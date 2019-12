Quest’anno OnePlus ha voluto fare un passo in più rispetto al solito. Un altro passaggio graduale per diventare un produttore di smartphone come gli altri. Qual’è questo cambiamento? Ovviamente il presentare addirittura quattro smartphone, una doppia coppia; considerando che la compagnia è nata presentandone una all’anno, è da non sottovalutare. Per il 2020 ci sarà un ulteriore passo in merito ovvero la presentazione di un trittico, un modello base, uno Pro e un Lite, la vera novità, o forse no?

Settimana scorsa OnePlus ha lanciato una serie di inviti pensati per un evento speciale. Si terrà durante il CES 2020, l’evento di Las Vegas, il 7 gennaio. Cosa verrà presentato tale giorno non si sa ancora, neanche dopo un teaser di tre secondi presentato sulla nota piattaforma cinese Weibo. Al momento si conosce soltanto il nome del prodotto e non si sa minimamente di cosa si tratterà.

OnePlus Concept One

Il nome di per sé suggerisce che si tratterà di un nuovo prodotto. Le ipotesi solo diverse e solo alcune sembrano avere un senso. Il fatto che si tratterà di un concetto nuovo potrebbe far pensare a uno nuovo smartphone, ovviamente non uno normale quindi uno con display pieghevole. Potrebbe anche trattarsi di un nuovo paio di cuffie veramente wireless o altro ancora. Di recente il produttore cinese ha presentato una televisione quindi il nuovo prodotto potrebbe effettivamente essere di tutto. Tra una ventina di giorni si saprà ufficialmente di cosa si tratterà, ma è probabilmente che nel mentre si scoprirà qualcosa in più, anche tramite rumors.