MediaWorld fa impazzire Unieuro con un volantino davvero tra i migliori del momento, valido comunque fino al 24 dicembre 2019 sia nei negozi sparsi per il territorio italiano, che comunque direttamente sul sito ufficiale del rivenditore stesso.

Tutti coloro che decideranno di effettuare un ordine stando comodamente seduti sul divano di casa devono comunque sapere che le spese di spedizione saranno a carico del destinatario, in altre parole saranno da aggiungere a quanto effettivamente mostrato direttamente a schermo (si consiglia sempre la consegna in negozio per risparmiare anche sotto questo punto di vista). Le scorte non dovrebbero essere limitate, ma dato il periodo, è bene scegliere cosa fare il prima possibile, onde evitare spiacevoli sorprese.

MediaWorld: il volantino dalle grandissime opportunità d’acquisto

Il volantino MediaWorld rappresenta sicuramente una delle migliori soluzioni che vi permetteranno di risparmiare su ogni acquisto, a partire dallo spettacolare Samsung Galaxy Note 10 in vendita a 699 euro. Terminale di fascia altissima, ma dalle dimensioni leggermente inferiori rispetto al fratello Note 10+, disponibile ad uno dei prezzi più bassi mai visti prima d’ora.

L’alternativa passa per l’Oppo Reno 2Z, un ottimo dispositivo oggi acquistabile a 279 euro, nonché di recente pubblicazione sul mercato nazionale. Chiude il cerchio dei best buy l’Honor 20 Lite acquistabile a soli 199 euro, occasione da non perdere per coloro che vogliono spendere il meno possibile ed acquistare quasi un top di gamma.

Le offerte del volantino MediaWorld sono comunque tantissime (oltre 21 pagine complessive), per questo motivo vi invitiamo a prendervi un po’ di tempo e sfogliarle nel dettaglio qui sotto.