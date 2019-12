Blackview BV9900 e di uno smartwatch valido sia per l’uso business che per lo sport, il BV-SW02.



Il Blackview BV9900 rappresenta un dispositivo molto valido e che presenta delle aggiunte che vanno a migliorare l'esperienza utente. Il dispositivo è noto per essere il primo smartphone Rugged dotato di quadrupla fotocamera Sony da 48 MP con sensore IMX582, un obiettivo grandangolare da 16 MP, un obiettivo macro da 2 MP ed un obiettivo con sensore di profondità da 5 MP.



È dotato poi dei più potenti propulsori AI: il processore MediaTek Helio P90 ad esempio, unito ad 8 GB di RAM LPDDR4X e 256 GB di memoria UFS 2.1 consentono al telefono di essere sempre scattante.



Tra le caratteristiche più importanti troviamo un aspetto assolutamente importante come la resistenza al freddo fino a -30 ℃. Per le persone che vivono o che sono abiutate a viaggiare viaggiano in aree estremamente freddè, rappresneta un vantaggio non da poco. Inoltre, essendo stato pensato per resistere ad ambienti realmente estremi, beneficia della certificazione IP68 e IP69K unita a quella militare MIL-STD-810G.

Ciò significa che risulta resistente ai danni da caduta, immersioni in acqua, urti, impatti e contatti con il calore. L’altro prodotto recentemente annuncianto e sopra menzionato è il Blackview BV-SW02 che può essere descritto come un perfetto tracker per il monitoraggio della salute personale in quanto è in grado di monitorare il sonno e dispone di un cardiofrequenzimetro. E’ possibile scegliere tra 12 modalità di sport e monitorare al meglio la propria attvità fisica.

È impermeabile fino a 5 ATM ed è resistente all’acqua fino a 50 metri. Ciò significa che può essere indossato anche mentre si nuota. Inoltre, sullo schermo è possibile visualizzare le notifiche cosi da non perdere nessun messaggio o informazione importante. Con una singola carica è possibile tenerlo al polso per ben 15 giorni grazie al bassissimo consumo energetico e all’algoritmo di risparmio energetico intelligente. Nel complesso, risulta essere un ottimo smartwatch per lo sport e da indossare tutti i giorni.

Blackview apre le vendite del suo ultimo top di gamma e del nuovo smartwatch



Sia il Blackview BV9900 che lo smartwatch BV-SW02 saranno disponibili globalmente con vendite a partire dal 23 dicembre sullo store di AliExpress. Inoltre, non mancano le promozioni con un’offerta speciale, che prevede la possibilità di acquistare il nuovo smartphone a soli 329,99 euro invece di 499,99€. L’offerta è valida per 2 giorni (dal 23 dicembre al 24 dicembre).